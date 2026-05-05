Palermo 50 milioni per l’acqua | arriva il relining contro le perdite

A Palermo sono stati stanziati 50 milioni di euro per interventi sul sistema idrico. Grazie a una tecnica chiamata relining, verranno riparate le perdite nelle condotte di alcune zone, tra cui Brancaccio, Giardini e Bonagia. I lavori prevedono un miglioramento dell’erogazione dell’acqua, con alcune aree che riceveranno il servizio 24 ore su 24. L’obiettivo è ridurre le interruzioni e aumentare l’efficienza della distribuzione.

? Cosa scoprirai Come cambierà l'erogazione dell'acqua a Brancaccio, Giardini e Bonagia?. Quali zone riceveranno l'acqua h24 grazie al nuovo sistema relining?. Come faranno i nuovi contatori intelligenti a gestire le utenze morose?. Perché la nuova Control Room potrà chiudere l'acqua senza interventi manuali?.? In Breve Investimento di 50 milioni euro tramite fondi Pnrr per 20 chilometri di condotte.. Tecnologia relining punta a ridurre le perdite idriche del 62% nel distretto.. Nuova Control Room operativa 24 ore su 24 per monitoraggio pressioni e consumi.. Smart meter con valvole integrate gestiranno le utenze nei quartieri Brancaccio, Giardini e Bonagia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palermo, 50 milioni per l’acqua: arriva il relining contro le perdite Notizie correlate Leggi anche: Brescia recupera 5 milioni di metri cubi d’acqua: le perdite scendono al 20% Arriva anche la punizione per i finti infortuni: le nuove regole contro le perdite di tempo. Collina: “I risultati sono stati molto positivi”Dal primo giugno, e dunque già dal Mondiale nordamericano 2026, nel calcio scatterà una stretta contro le perdite di tempo. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sovrappasso Perpignano fuori dai finanziamenti della Regione, il Comune di Palermo cerca le risorse; Zen, gara per la piazza: bando da quattro milioni; Rinasce lo Zen, 50 milioni per il quartiere, 18 dalla Regione per 8 interventi, ecco cosa sarà fatto; Cento milioni di euro per formare disoccupati, ecco i 1220 progetti di 257 enti, pubblicata la graduatoria. Amap, investimento da 50 milioni su fondi Pnrr sulla rete idrica di PalermoAmap ha avviato i lavori per il rinnovo delle principali condotte di alimentazione della rete idrica di Palermo. Si tratta di un ambizioso intervento inserito all’interno del progetto di completamento ... blogsicilia.it Rete idrica di Palermo, maxi intervento da 50 milioni: lavori Pnrr per ridurre le perditePALERMO - A Palermo prende il via un importante piano di interventi sulla rete idrica cittadina, finanziato con fondi del Pnrr per un valore di circa 50 ... newsicilia.it Nella prove su pista di Palermo Carnabuci è campione regionale nel salto in lungo. Oro a Catania alla 4x100 ragazze composta da Costa, Sturiale, Carrolo e Panebianco. - facebook.com facebook Il VIDEO della raffica di kalashnikov sul ristorante di Sferracavallo Preoccupazione nella borgata marinara di Palermo. Tre i danneggiamenti con l'arma lunga. A novembre bottiglie con liquido davanti ai negozi @TgrRai @GiorgioRuta1 x.com