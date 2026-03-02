Arriva anche la punizione per i finti infortuni | le nuove regole contro le perdite di tempo Collina | I risultati sono stati molto positivi

Dal primo giugno, in vista del Mondiale nordamericano 2026, entreranno in vigore nuove regole per contrastare i finti infortuni e le perdite di tempo nel calcio. La misura prevede sanzioni specifiche per chi simula infortuni o interrompe ingiustificatamente il gioco. L'arbitro potrà applicare punizioni più severe, con l’obiettivo di rendere il gioco più fluido e corretto. Collina ha commentato che i risultati finora sono stati molto positivi.

Dal primo giugno, e dunque già dal Mondiale nordamericano 2026, nel calcio scatterà una stretta contro le perdite di tempo. L’Ifab, riunito in Galles per la sua 140ª assemblea generale, ha approvato nel fine settimana appena trascorso tre nuove misure con un obiettivo chiaro: rendere le partite più fluide e spettacolari, scoraggiando comportamenti ostruzionistici sempre più diffusi. La spinta decisiva è arrivata dai risultati ottenuti con la cosiddetta “8 seconds rule” per i portieri. “L’obiettivo è eliminare, o limitare al massimo, le perdite di tempo che riducono la spettacolarità della partita”, ha spiegato alla Gazzetta dello Sport Pierluigi Collina, capo degli arbitri Fifa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

