Brescia ha recuperato cinque milioni di metri cubi di acqua riducendo le perdite nella rete idrica al 20,25%. Negli ultimi otto anni, le perdite sono diminuite di dodici punti percentuali, segnando un calo costante e significativo. L’amministrazione ha lavorato per sigillare le perdite invisibili, migliorando così l’efficienza del sistema di distribuzione dell’acqua.

Dodici punti percentuali in meno in otto anni. È questo il ritmo con cui Brescia ha iniziato a sigillare i fori invisibili della propria rete idrica, portando le perdite al minimo storico del 20,25%. Rispetto al 2017, la città ha letteralmente dimezzato la quantità assoluta di acqua dispersa. In. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Articoli correlati

Efficientamento idrico: risparmiati 5 milioni di metri cubi d’acqua nel 2024Nel 2024 il Comune di Parma ha ottenuto un risparmio di oltre 5 milioni di metri cubi d’acqua rispetto al 2016, anno della precedente rilevazione.

Diga di Vetto, le prime sei osservazioni sulla maxi opera da 86 milioni di metri cubi e 519 milioni di euroDopo la presentazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap) e l'avvio della fase di dibattito pubblico, sono sei le...

Aggiornamenti e notizie su Brescia recupera

Temi più discussi: Brescia recupera 5 milioni di metri cubi d’acqua: le perdite scendono al 20%; Acqua, Brescia sempre più virtuosa; Al via a Brescia i lavori per il nuovo centro di recupero animali da 1,7 milioni di euro.

Brescia recupera 5 milioni di metri cubi d’acqua: le perdite scendono al 20%Mentre l'Italia disperde il 42% della risorsa, il capoluogo raggiunge i vertici della classifica nazionale. Dal 2017 recuperati 12 punti percentuali: un risparmio pari al fabbisogno annuo di 70mila ab ... bresciatoday.it

Tutela dell’acqua, Brescia riduce le sue perdite idriche: nel 2025 salvati 5,4 milioni di metri cubiMentre la dispersione media italiana supera ancora il 42%, la città è passata dal 31,9% nel 2017 al 20,25 nel 2025. Il risultato è stato reso possibile da nuove tecnologie di monitoraggio e intervento ... quibrescia.it

Azione corale dell’Union Brescia: Crespi recupera, Balestrero la mette in mezzo, Marras arriva e scarica una botta sotto la traversa! #SerieCSkyWifi x.com

16°DI LEGA AMATORI....UN BELLISSIMO PADOVA BATTE UN INCOMPLETO BRESCIA E RECUPERA POSIZIONI IN CLASSIFICA...TRIPLETTA DI BORGIA DANIELE,DOPPIETTA DI GRASSO TIZIANO GOL DI GIANO ANTONINO E UNO BELLISSI - facebook.com facebook