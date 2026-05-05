Palazzo Fienga inizia la demolizione del covo dei Gionta

È iniziata la demolizione di un edificio storico di Torre Annunziata, noto come Palazzo Fienga, che presenta all'ingresso la scritta “Palazzo Fienga regna, V.G.”. La struttura, considerata il covo di un gruppo criminale, sarà oggetto di lavori di sgombero. La demolizione fa seguito a un provvedimento giudiziario che ha disposto la rimozione dell’immobile. La procedura si svolge nel rispetto delle norme legali vigenti.

“Palazzo Fienga regna, V.G.”. È scritto così all'ingresso di Palazzo Fienga, storico edificio di Torre Annunziata. V. G. sta per Valentino Gionta, uno dei boss più violenti della storia della camorra. Una scritta che racconta molto sul significato di questo luogo che oggi, 5 maggio, le ruspe.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Palazzo Fienga, via ai lavori di demolizione - da simbolo della moderna imprenditoria a roccaforte del clan GiontaÈ il prefetto di Napoli, Michele di Bari, a rendere noto che, alla presenza del commissario straordinario per la riqualificazione Giuseppe Priolo,... Domani la demolizione di Palazzo Fienga, per 50 anni simbolo del clan Gionta di Torre AnnunziataPartono domani, 5 maggio, le operazioni di demolizione di Palazzo Fienga, storica roccaforte del clan Gionta di Torre Annunziata (Napoli); al suo... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La demolizione di Palazzo Fienga, il simbolo della camorra a Torre Annunziata; Torre Annunziata, va giù il Palazzo Fienga, fortezza del clan Gionta; E' il giorno della demolizione di Palazzo Fienga, roccaforte dei Gionta; Al via l'abbattimento di Palazzo Fienga, per 50 anni emblema del clan Gionta di Torre Annunziata. La demolizione di Palazzo Fienga, il simbolo della camorra a Torre AnnunziataÈ previsto che martedì 5 maggio inizi la demolizione di Palazzo Fienga, simbolo della camorra a Torre Annunziata, vicino a Napoli, fin dagli anni Ottanta. La struttura venne confiscata e sgomberata ne ... ilpost.it Torre Annunziata, oggi il via alla demolizione di Palazzo Fienga: simbolo del potere camorristicoÈ il giorno dell’inizio di una nuova pagina per Torre Annunziata . Questa mattina, martedì 5 maggio, prende ufficialmente il via il cantiere per la demolizione di Palazzo ... torresette.news Abbattuto palazzo Fienga a #TorreAnnunziata #torreannunziata #ilmattino - facebook.com facebook Palazzo Fienga, è il giorno della demolizione della roccaforte dei Gionta - A Torre Annunziata presenti i ministri Salvini e Piantedosi. Al posto dell'edificio, simbolo del potere del clan, una piazza e un parco urbano @TgrRai x.com