Il direttore artistico di Umbria Jazz ha affermato che il festival del 2026 includerà una varietà di artisti, con un ampio programma che spazia dal jazz al pop-rock. Ha sottolineato che la manifestazione non sarà dedicata esclusivamente a nomi come Sting o Zucchero, ma presenterà anche numerosi eventi e artisti che rappresentano il cuore del festival, noto per la sua offerta musicale diversificata.

Milano, 4 mag. (Adnkronos) - “Posso certamente anticipare che Umbria Jazz 2026 non sarà il festival esclusivamente di Sting o di Zucchero: c'è tanto altro e soprattutto c'è tanto jazz, oltre al pop rock, per cui il festival è conosciuto e divenuto così importante. Siamo veramente soddisfatti della programmazione e stiamo già lavorando per il festival invernale ad Orvieto, dal 30 dicembre 2026 al 3 gennaio 2027”. Così Carlo Pagnotta, fondatore e direttore artistico Umbria Jazz, intervenendo a Milano alla presentazione di ‘Umbria Jazz', il festival di musica jazz in svolgimento a Perugia dal 3 al 12 luglio 2026. La 53esima edizione, che sarà aperta da Sting, prevede 257 eventi, più di 80 band, 380 musicisti e 14 palcoscenici tra piazze, teatri e spazi all'aperto.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pagnotta (Umbria Jazz): "Soddisfatti del calendario, tanto jazz con tocchi pop-rock"

Notizie correlate

Tomorrow's Jazz Night: i giovani talenti del jazz italiano al Premio Veneto JazzSpazio alle nuove voci del jazz italiano con la Tomorrow's Jazz Night, appuntamento firmato Veneto Jazz che porta in scena i finalisti dell'omonimo...

‘The Village 7’: serata di musica d’autore, cover e inediti, jazz, rock, folk, pop e rapVenerdì 24 aprile (ore 21) il palcoscenico della 7VJC Academy di Ferrara ospiterà la serata ‘The Village #7’.

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Pagnotta (Umbria Jazz): Soddisfatti del calendario, tanto jazz con tocchi pop-rock; Champions League, oggi semifinale Arsenal-Atletico Madrid: orario, probabili formazioni e dove vederla.

Pagnotta (Umbria Jazz): Soddisfatti del calendario, tanto jazz con tocchi pop-rockPosso certamente anticipare che Umbria Jazz 2026 non sarà il festival esclusivamente di Sting o di Zucchero: c'è tanto altro e soprattutto c’è tanto jazz, oltre al pop rock, per cui il festival è con ... adnkronos.com

Umbria Jazz 2026 omaggia un secolo di Davis e ColtranePerugia si prepara a una nuova edizione di Umbria Jazz che si annuncia tra le più ricche di sempre, sia per numeri sia per proposta artistica. L’edizione 2026 conferma la dimensione internazionale del ... umbria24.it

Presentata l'edizione 2026 di Umbria Jazz. x.com

Umbria Jazz 2026 omaggia un secolo di Davis e Coltrane Undici giorni di musica, oltre 500 artisti e un programma che guarda alla storia: il manifesto porta la firma di Dario Fo nell'anno del centenario L'articolo con il programma completo https://www.umbria2 - facebook.com facebook