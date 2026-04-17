‘The Village 7’ | serata di musica d’autore cover e inediti jazz rock folk pop e rap

Venerdì 24 aprile alle 21, il palco della 7VJC Academy di Ferrara ospiterà l'evento ‘The Village #7’, una serata dedicata alla musica d'autore. La serata prevede esibizioni di cover e brani inediti, coinvolgendo generi come jazz, rock, folk, pop e rap. L’evento si svolgerà nello spazio della scuola, offrendo l’opportunità di ascoltare diversi artisti e stili musicali.

Venerdì 24 aprile (ore 21) il palcoscenico della 7VJC Academy di Ferrara ospiterà la serata ‘The Village #7’. Si potrà ascoltare musica d’autore, cover e inediti, jazz, rock, folk, pop, rap, con gli spettacoli di artisti locali. Si potrà assistere al reading letterario di Giorgia Sensi Graziani.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Zenasingers cover Band "dal pop al rock"Una carrellata dei più grandi successi pop e rock che spazia dai classici senza tempo alle hit contemporanee, unendo icone come New Trolls, PFM,... A San Donato tra folk irlandese e jazz con “Un mondo di musica”Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Domenica 15 marzo...