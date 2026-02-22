Pagelle Juventus Genoa Under 15 | Laganà un faro certezza Duka che ingresso di Paesanti – VOTI

Laganà si distingue come punto di riferimento e Duka si conferma una certezza, mentre Paesanti debutta con entusiasmo. La partita tra Juventus e Genoa Under 15 si conclude con prestazioni emergenti dei giovani talenti, che mostrano impegno e determinazione. I voti assegnati riflettono la crescita dei ragazzi e il loro contributo sul campo. La prossima sfida si avvicina, e i protagonisti continuano a farsi notare.

di Fabio Zaccaria Pagelle Juventus Genoa Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la diciannovesima giornata del campionato 202526. (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Genoa Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la diciannovesima giornata di campionato 202526. Moretti 6,5 – Ha il suo da fare contrariamente alla partita con lo Spezia, dimostra comunque ottima prontezza e riflessi in ogni intervento. Nulla può sul gol del Genoa. Capristo 6 – Scelto nuovamente sulla destra, nella linea difensiva. Mostra applicazione e senso della posizione ma sbaglia la diagonale sul gol del vantaggio ospite. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus Genoa Under 15 1-1 LIVE: Laganà pareggia i conti su assist di DukaL'incontro tra Juventus e Genoa Under 15 si è concluso con un pareggio 1-1, dopo che Laganà ha segnato il gol del momentaneo pareggio su assist di Duka.

