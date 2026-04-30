Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Marco Berry ha iniziato a chiamare Alessandra Mussolini con il soprannome “Abelarda Prunotti”. La reazione dell’ex parlamentare non si è fatta attendere e si è mostrata irritata per la scelta del concorrente. La dinamica si è sviluppata all’interno della casa, coinvolgendo gli altri partecipanti e attirando l’attenzione sui risvolti del rapporto tra i coinquilini.

Chi è “Abelarda Prunotti”?A domandarselo è in primisAlessandra Mussolini, concorrente del GFVIP, che dopo essere stata chiamata più volte in questo modo daMarco Berry, si è infastidita con il coiquilino. Infattil’illusionista si è rifiutato di svelare all’ex europarlamentare a chi sia riferito questo soprannomee perchè la chiami pubblicamente in questo modo. Nel frattempo sul web sono cominciate a circolare ipotesi e una teoria sulla scelta di Berry del nome. GfVip, Alessandra Mussolini soprannominata “Abelarda Prunotti” da Marco Berry: a chi si riferisce il soprannome? Nelle ultime oreAlessandra Mussolinisi è trovata al centro di alcune discussioni dopo essere finita nuovamente in nomination.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - GfVip, Alessandra Mussolini si irrita con Marco Berry per il soprannome “Abelarda Prunotti”

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