L’Arsenal si è qualificata per la finale di Champions League dopo aver battuto l’Atletico Madrid 1-0 nell’andata delle semifinali disputata all’Emirates Stadium. La gara ha visto un gol decisivo di Saka, che ha permesso ai padroni di casa di ottenere un risultato che li proietta verso la partita finale. Sono stati assegnati voti ai giocatori, con alcuni protagonisti in positivo e altri in ombra, mentre il tabellino riporta i dettagli della sfida.

Voti, top e flop della sfida dell’Emirates Stadium, ritorno delle semifinali di Champions League L’Arsenal è la prima squadra a raggiungere la finale di Champions League. Dopo l’1-1 della gara di andata gli uomini di Arteta si aggiudicano la sfida di ritorno per 1-0 grazie ad un gol di Saka nel finale della prima frazione, e agguantano il pass per l’atto finale della manifestazione. Ora attenderanno una tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco. – calciomercato.it – Ansa Foto Inizio soft, con poche occasioni e grande tatticismo. L’Arsenal prova a tenere il pallino del gioco, l’Atletico Madrid si difende con ordine e prova ad aggredire i portatori di palla avversari.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO Arsenal-Atletico Madrid 1-0: Saka regala la finale ad Arteta

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