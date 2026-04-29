Oggi si sono disputate le partite di ritorno delle semifinali di coppa europea, con le formazioni di Atletico Madrid e Arsenal che hanno entrambe ottenuto la qualificazione alla finale. La squadra spagnola ha superato il turno grazie alla vittoria in casa, mentre i londinesi hanno pareggiato in trasferta, confermando i risultati dell’andata. Entrambe le squadre si preparano ora alla fase conclusiva della competizione.

Alle 21.00 al Metropolitano di Madrid, l’Atletico del Cholo Simeone ospiterà l’Arsenal per la seconda sfida delle semifinali di Champions League. Gli spagnoli arrivano al match dopo aver eliminato il Barcellona di Yamal, risultato che ha restituito verve in una stagione complicata. Il terzo posto in Liga, mai davvero in dubbio nonostante le difficoltà, si è consolidato grazie alla vittoria nel week end contro l’Athletic Bilbao, così che l’attenzione di squadra e staff possa essere solo alle due partite con i Gunners. Dall’altra parte l’Arsenal di Arteta che dopo aver condotto i primi due terzi di stagione con un’autorevolezza da miglior squadra in Europa, in queste ultime settimane ha perso colpi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le partite di oggi: Simeone e Arteta guidano Atletico Madrid e Arsenal verso la finale

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