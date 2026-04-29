Nella semifinale di andata di Champions League giocata allo Stadio Metropolitano di Madrid, l’Atletico Madrid e l’Arsenal si sono affrontati in una partita ricca di emozioni. Dopo un primo tempo caratterizzato da un 5-4 di gol, la ripresa si è conclusa con un pareggio 1-1, deciso da due calci di rigore. La sfida ha visto protagonisti vari giocatori, con alcune prestazioni che sono risultate più convincenti di altre.

Voti, top e flop della sfida dello Stadio Metropolitano di Madrid, valevole come semifinale di andata di Champions League Dai fuochi d’artificio ad una gara più combattuta ed equilibrata: da un 5-4 ricco di gol e suspance ad un 1-1 deciso da due calci di rigore. La seconda semifinale di Champions League, che ha visto affrontarsi al Metropolitano Atletico Madrid e Arsenal è stata decisamente diversa rispetto al match tra Psg e Bayern Monaco. Il match è stato deciso da due penalty: nel primo tempo Gyokeres ha portato in vantaggio gli inglesi, mentre nella ripresa è arrivato il pareggio di Alvarez. La qualificazione si deciderà nella sfida di ritorno.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE TOP E FLOP Atletico Madrid-Arsenal: Alvarez risponde a Gyokeres

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