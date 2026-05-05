Paganine al sicuro dagli allagamenti? ASPI lo garantisce il Comune chiede i progetti
Aspi sostiene che il sistema idraulico di Paganine sia completo e funzionante, garantendo la sicurezza dagli allagamenti. Tuttavia, il Comune di Modena ha richiesto di ricevere i progetti dettagliati delle opere eseguite, con l’obiettivo di ottenere una conoscenza più approfondita delle strutture e delle loro condizioni. La richiesta arriva in un momento di attenzione riguardo alla gestione delle acque e alla prevenzione di eventuali emergenze nel quartiere.
"Aspi ritiene il sistema idraulico di Paganine completo e funzionante; tuttavia il Comune di Modena intende essere non solo tranquillizzato, ma messo nelle condizioni di avere maggiore e diretta conoscenza tecnica delle opere realizzate, per valutarne l’effettiva adeguatezza e in quali condizioni.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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