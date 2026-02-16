Giana di Aspi afferma che ogni giorno si impegna a migliorare la sicurezza delle autostrade, dopo aver constatato un aumento dei controlli e delle verifiche sulle strutture.

Milano, 16 feb. (Adnkronos) - “Per noi il tema della sicurezza stradale è un must ed è il motivo per il quale lavoriamo ogni giorno: garantire l'utilizzo sicuro della nostra infrastruttura autostradale. La nostra partnership con le Olimpiadi è di grande successo perché è di grande successo l'evento olimpico. Supportare lo sport e rafforzare il messaggio sulla sicurezza stradale per noi è molto importante e farlo oggi è particolarmente significativo”. Così Arrigo Giana, amministratore delegato di Aspi - Autostrade per l'Italia, alla proiezione in anteprima del docufilm “Ambra Sabatini. A un metro dal traguardo”, presso il Salone d'Onore di Casa Italia alla Triennale di Milano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sicurezza stradale, Giana (Aspi): "Lavoriamo ogni giorno per garantire utilizzo sicuro infrastruttura autostradale"

