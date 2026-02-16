Sicurezza stradale Giana Aspi | Lavoriamo ogni giorno per garantire utilizzo sicuro rete
Giana di Aspi afferma che l’azienda lavora ogni giorno per rendere più sicuro l’utilizzo della rete stradale, dopo che Ambra, testimonial dell’azienda, ha affrontato un grave incidente automobilistico. La donna, nota per la sua tenacia sportiva, ha superato le difficoltà grazie alla sua forza interiore, dimostrando come la determinazione possa aiutare a riprendersi da situazioni complicate.
(Adnkronos) – “Ambra, che è la nostra testimonial, è un esempio eclatante di come la qualità sportiva della tenacia riesca a far superare tutte le difficoltà della vita, che nel suo caso sono arrivate a seguito di un incidente stradale. Da qui ci colleghiamo al tema della sicurezza, che per noi è un must ed è il motivo per il quale lavoriamo ogni giorno: garantire l'utilizzo sicuro della nostra infrastruttura autostradale”. Così Arrigo Giana, amministratore delegato di Aspi – Autostrade per l’Italia, alla proiezione in anteprima del docufilm “Ambra Sabatini. A un metro dal traguardo”, presso il Salone d’Onore di Casa Italia alla Triennale di Milano.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Sicurezza stradale, Giana (Aspi): "Ambra esempio come tenacia sportiva riesca a far superare difficoltà vita"
Ambra, testimonial di Aspi, ha subito un incidente stradale che le ha cambiato la vita, ma la sua determinazione sportiva l’ha aiutata a riprendersi.
Milano Cortina, Giana (Ad Aspi): "Autostrade fondamentali per accoglienza e mobilità durante giochi" – Il video
Durante la conferenza stampa, il presidente di Aspi ha ricordato quanto siano cruciali le autostrade per garantire l’accoglienza e la mobilità durante i prossimi Giochi di Milano Cortina.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Aspi a Casa Italia con Ambra Sabatini: il docufilm sulla sicurezza stradale e la resilienza.
Sicurezza stradale, Giana (Aspi): Ambra esempio come tenacia sportiva riesca a far superare difficoltà vitaMilano, 16 feb. (Adnkronos) - Ambra, che è la nostra testimonial, è un esempio eclatante di come la qualità sportiva della tenacia riesca a far superare tutte le difficoltà della vita, che nel suo ca ... lanuovasardegna.it
Aspi, al via la nuova campagna per la sicurezza stradalePrende il via oggi la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale promossa da Autostrade per l'Italia in collaborazione con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il ministero ... ansa.it
Presentato il Piano comunale sulla sicurezza stradale: al centro pedoni, studenti, anziani e ciclisti. In arrivo Zone 30 diffuse, interventi davanti alle scuole, un catasto digitale dei passaggi pedonali e una nuova vernice bicomponente per rendere le strisce più d - facebook.com facebook