Sicurezza stradale Giana Aspi | Lavoriamo ogni giorno per garantire utilizzo sicuro rete

Giana di Aspi afferma che l’azienda lavora ogni giorno per rendere più sicuro l’utilizzo della rete stradale, dopo che Ambra, testimonial dell’azienda, ha affrontato un grave incidente automobilistico. La donna, nota per la sua tenacia sportiva, ha superato le difficoltà grazie alla sua forza interiore, dimostrando come la determinazione possa aiutare a riprendersi da situazioni complicate.

(Adnkronos) – “Ambra, che è la nostra testimonial, è un esempio eclatante di come la qualità sportiva della tenacia riesca a far superare tutte le difficoltà della vita, che nel suo caso sono arrivate a seguito di un incidente stradale. Da qui ci colleghiamo al tema della sicurezza, che per noi è un must ed è il motivo per il quale lavoriamo ogni giorno: garantire l'utilizzo sicuro della nostra infrastruttura autostradale”. Così Arrigo Giana, amministratore delegato di Aspi – Autostrade per l’Italia, alla proiezione in anteprima del docufilm “Ambra Sabatini. A un metro dal traguardo”, presso il Salone d’Onore di Casa Italia alla Triennale di Milano.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Ambra, testimonial di Aspi, ha subito un incidente stradale che le ha cambiato la vita, ma la sua determinazione sportiva l’ha aiutata a riprendersi.

Durante la conferenza stampa, il presidente di Aspi ha ricordato quanto siano cruciali le autostrade per garantire l’accoglienza e la mobilità durante i prossimi Giochi di Milano Cortina.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.