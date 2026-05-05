Aggredito e rapinato in strada di soldi e telefono | arrestati in due

Due uomini di 32 e 34 anni, entrambi di origine bulgara, sono stati arrestati a Pagani con l’accusa di aver aggredito e rapinato un passante in strada, portandogli via soldi e il telefono. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dei due uomini, ritenuti responsabili di rapina aggravata, lesioni e porto di oggetti atti ad offendere. L’incidente si è verificato in un’area pubblica della città.

Con le accuse di rapina aggravata, lesioni e porto di oggetti atti ad offendere, due uomini, di 32 e 34 anni, di origine bulgara, sono stati arrestati a Pagani. L'operazione è stata condotta dai carabinieri di Boscoreale, che hanno eseguito un'ordinanza cautelare del Gip di Torre Annunziata.La.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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