Pagamenti POS | l’estratto conto sostituisce la ricevuta del terminale

Da oggi l’estratto conto bancario può sostituire la ricevuta del pagamento effettuato con il POS, semplificando la gestione delle spese. Tuttavia, per usufruire delle detrazioni fiscali, è importante sapere cosa conservare e per quanto tempo, ovvero almeno dieci anni, per evitare eventuali contestazioni. La normativa attuale permette di non richiedere più lo scontrino immediato, ma richiede comunque attenzione alla documentazione da conservare.

? Cosa scoprirai Come fare per non perdere le detrazioni senza lo scontrino POS?. Cosa bisogna conservare per dieci anni per evitare problemi fiscali?. Perché lo scontrino fiscale resta comunque obbligatorio nonostante la novità?. Come cambierà la gestione delle spese aziendali con il nuovo decreto?.? In Breve Estratti conto bancari devono essere conservati per dieci anni secondo Codice civile.. Scontrini e fatture restano obbligatori per attestare l'acquisto commerciale.. Intervento sulla grande distribuzione previsto per l'anno 2027.. Obiettivo eliminazione totale scontrini cartacei entro il 2029.. Il decreto PNRR (Dl 192026) ha ufficialmente trasformato la gestione dei pagamenti elettronici, stabilendo che l’estratto conto bancario o della carta sostituisce la ricevuta del Pos.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Temi più discussi: Pagamenti Pos: l'estratto conto sostituisce la ricevuta cartacea per le spese digitali; Addio ricevute POS: l’estratto conto vale come prova di pagamento; Pos, estratti conto e contabilità: perdere la ricevuta non è più un problema; Operazioni tracciabili certificate anche dagli estratti conto.

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