Pagamenti digitali basta l’estratto conto addio all’obbligo della ricevuta Pos

A partire da oggi, i pagamenti digitali non richiedono più l’utilizzo della ricevuta Pos, ma basta l’estratto conto. Questa modifica riguarda le abitudini di chi utilizza strumenti di pagamento elettronici, eliminando l’obbligo di conservare le ricevute fisiche. La novità è entrata in vigore in Italia e riguarda tutte le transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronico, rendendo più semplice e meno ingombrante la gestione delle spese.

Roma, 15 aprile 2026 – La rivoluzione è silenziosa, ma incide su una delle abitudini più radicate dei consumatori: conservare scontrini e ricevute. Con l’avanzare dei pagamenti elettronici, cambia anche il modo di dimostrarli. In molti casi, infatti, non sarà più necessario esibire la ricevuta del Pos: a fare fede potrà essere direttamente l’estratto conto bancario o della carta. Una semplificazione che riflette l’evoluzione dei comportamenti di spesa. Carte, bancomat e app digitali sono ormai strumenti di uso quotidiano e garantiscono un elevato livello di tracciabilità. È proprio questo elemento a rendere possibile il cambio di paradigma: la registrazione elettronica dell’operazione diventa una prova sufficiente dell’avvenuto pagamento, superando la necessità di documenti cartacei spesso difficili da conservare nel tempo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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