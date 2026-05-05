Paga solo raramente l’assegno ai figli | padre condannato in Tribunale

Un uomo di 46 anni residente in città è stato condannato dal Tribunale di Avellino per aver omesso di versare l’assegno di mantenimento ai figli e all’ex moglie negli ultimi anni. La sentenza arriva dopo un procedimento legale che ha accertato la mancata corresponsione delle somme dovute, nonostante le disposizioni di legge. L’uomo dovrà ora conformarsi alle disposizioni del giudice.

Il Tribunale di Avellino ha condannato un uomo di 46 anni, residente in città, per non aver versato per anni il mantenimento ai figli e all'ex moglie.La giudice monocratica Irene Barra ha ritenuto integrato il reato previsto dall'art. 570 bis del codice penale: violazione degli obblighi economici.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Assegno Unico: stop ai limiti UE, nuovi diritti per i figli all’esteroIl Governo italiano, attraverso un emendamento al decreto PNRR (DL 19/2026), sta per estendere l’Assegno Unico Universale ai cittadini dell’Unione... 6 marzo: la madre strappata ai figli, chi paga il danno?Una decisione improvvisa del 6 marzo ha scatenato un dibattito nazionale sulla giustizia minorile, separando la madre dai figli e dividendo i... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: L’informazione nel mirino; Rapporto Censis su comunicazione: tv resta regina con 93,2% utenti, web al 90,4%; Infortuni, Giovanni Mancinone: Un libro con le storie delle vittime e il dolore di chi resta; Quasi nessuno in Olanda paga ferie e malattie ai collaboratori domestici. "A Milano per un appartamento di 42 metri quadri paga mediamente più di mille euro al mese, significa un’incidenza del 63% sullo stipendio. Stessa cosa per quanto riguarda l’affitto". - facebook.com facebook "Più soldi in busta paga nel 2026 grazie alle nuove misure fiscali: un risultato ottenuto con il confronto e la determinazione di FILCA e CISL, al fianco delle #lavoratrici e dei #lavoratori." Costruiamo valore, difendiamo il lavoro #dallatuapartesempre x.com