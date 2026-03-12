Il 6 marzo una decisione improvvisa ha portato alla separazione di una madre dai suoi figli, generando un ampio dibattito sulla giustizia minorile. In questa vicenda, i figli sono stati divisi tra loro e la madre è stata allontanata dalla famiglia nel caso della famiglia del Bosco di Palmoli. La vicenda ha suscitato molte reazioni e discussioni a livello nazionale.

Una decisione improvvisa del 6 marzo ha scatenato un dibattito nazionale sulla giustizia minorile, separando la madre dai figli e dividendo i fratelli tra loro nel caso della famiglia del Bosco di Palmoli. Il sociologo Giuseppe Colombo, con quarant’anni di esperienza nel sistema scolastico e sociale, pone l’interrogativo fondamentale su chi risponderà dei danni psicologici inflitti ai minori con tale intervento. L’evento si colloca a Santa Croce di Magliano, dove una scelta di vita radicale, caratterizzata dall’assenza di allacci elettrici e idrici, è diventata il fulcro di un monitoraggio durato un anno. La rottura definitiva è avvenuta mentre procedimenti peritali erano ancora in corso, generando immagini che hanno fatto il giro dei social media e trasformato la vicenda in un trauma pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 6 marzo: la madre strappata ai figli, chi paga il danno?

