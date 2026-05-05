A Padova, un gruppo di studenti si è radunato in piazza per protestare contro la riforma scolastica proposta dal ministro dell’istruzione, che secondo loro avrebbe creato scuole di serie B. La loro opposizione si concentra in particolare sul percorso 4+2 negli istituti tecnici, che temono possa influire negativamente sulla qualità dell’istruzione. A guidare la protesta sono alcuni rappresentanti degli studenti, che hanno organizzato questo momento di mobilitazione per esprimere il loro dissenso.

? Cosa scoprirai Perché il percorso 4+2 preoccupa gli studenti degli istituti tecnici?. Chi sono i rappresentanti che guidano la protesta a Padova?. Come cambierà il valore dei titoli di studio con la riforma?. Quali investimenti chiedono i ragazzi per evitare la scuola-azienda?.? In Breve Rappresentanti Yassine Zarouali, Tsegayenesh Macino e Maria Laib contestano il percorso 4+2.. Coordinatore Leonardo Dal Brollo denuncia mancanza di consultazione con le realtà scolastiche.. Manifestazione avvenuta il 5 maggio 2026 presso gli istituti Severi, Marconi e Scalcerle.. Critiche al modello 4+2 per rischio riduzione di un anno di formazione generale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Padova, studenti in piazza: “La riforma Valditara crea scuole di serie B

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