Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha inviato una comunicazione ai presidi in cui invita gli studenti a prendersi cura del decoro delle scuole. La nota, firmata il 23 febbraio, sottolinea il ruolo degli studenti nella tutela degli ambienti scolastici. Nel frattempo, i sindacati segnalano una carenza di personale e poche assunzioni come problemi principali nelle istituzioni scolastiche italiane.

“Abbiate cura e decoro per le vostre scuole”. E’ più di un invito quello che il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha rivolto ai presidi con una nota firmata dallo stesso il 23 febbraio. Anche la pulizia e l’ordine per le aule diventano norma, obbligo perché l’inquilino di viale Trastevere chiede alle scuole di inserire queste indicazioni nel regolamento d’istituto (notare che nella circolare il sostantivo “regolamento” è scritto con la maiuscola) e nel patto educativo di corresponsabilità. Un richiamo che arriva direttamente dal piano più alto di viale Trastevere in concomitanza con l’annuncio di un decreto che stanzia trenta milioni di euro per la realizzazione di progetti didattici per promuovere la cura e il rispetto dei parchi e dei beni scolastici da parte degli studenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Valditara: “Cura e decoro nelle scuole? Dovere degli studenti”. I sindacati: “Manca personale e poche assunzioni”

Promuovere comportamenti responsabili tra gli studenti per la cura e il decoro degli ambienti scolastici: la nota del ministro Valditara alle scuolePromuovere comportamenti responsabili e rafforzare il rispetto per gli spazi comuni come parte integrante dell’educazione civica.

Metal detector nelle scuole, Valditara annuncia circolare con Piantedosi: “Non è repressione ma sicurezza per studenti e personale”Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato l’imminente pubblicazione di una circolare sui metal detector mobili...

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Temi più discussi: Cura e decoro degli ambienti scolastici, 30 milioni di euro stanziati. Valditara: Un'azione di grande valore sociale; Decoro scolastico, le nuove regole di Valditara per gli studenti; Promuovere comportamenti responsabili tra gli studenti per la cura e il decoro degli ambienti scolastici: la nota del ministro Valditara alle scuole; Decoro scolastico, circolare del MIM per responsabilizzare gli studenti.

Cura e decoro degli ambienti scolastici, 30 milioni di euro stanziati. Valditara: Un’azione di grande valore socialeIl Ministero dell'Istruzione e del Merito ha destinato 30 milioni di euro alla realizzazione di progetti didattici per promuovere la cura e il rispetto dei parchi e dei beni scolastici. orizzontescuola.it

Italia come il Giappone? Gli studenti invitati a sistemare e tenere pulite le aule scolastiche (con una circolare che invita al rispetto)Una nuova nota del Ministero invita le scuole a responsabilizzare gli studenti su ordine e decoro, tenendo pulite le aule. greenme.it

il ministro Valditara propone nuove regole nelle scuole italiane: gli studenti, al termine delle lezioni, devono pulire la classe e gli spazi comuni, per contrastare il vandalismo e promuovere la cura delle cose comuni. Cosa ne pensate Giusto o sbagliato https:/ - facebook.com facebook

Giuseppe Valditara (Ministro dell’Istruzione e del Merito): “30 milioni di euro per la realizzazione di progetti didattici per promuovere la cura e il rispetto dei parchi e dei beni scolastici da parte degli studenti”. x.com