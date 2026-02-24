Promuovere comportamenti responsabili tra gli studenti per la cura e il decoro degli ambienti scolastici | la nota del ministro Valditara alle scuole

Il ministro Valditara ha deciso di inviare una nota alle scuole per incoraggiare gli studenti a prendersi cura degli ambienti scolastici. La causa è il crescente degrado di alcune aree comuni nelle scuole italiane, che richiede interventi concreti. La comunicazione mira a sensibilizzare gli studenti sull’importanza di rispettare gli spazi condivisi e di adottare comportamenti più responsabili. La misura mira a migliorare il decoro e il rispetto tra i giovani all’interno delle istituzioni scolastiche.

Promuovere comportamenti responsabili e rafforzare il rispetto per gli spazi comuni come parte integrante dell'educazione civica. È questo l'obiettivo della nota firmata dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, dedicata alla cura e al decoro degli ambienti scolastici.

Inclusione degli studenti palestinesi, il chiarimento del ministro ValditaraIl ministro Valditara ha chiarito le modalità di rilevazione del numero di studenti palestinesi nelle scuole italiane.

Manifestazione degli studenti del Pacinotti, il fratello di Paolo scrive al ministro ValditaraQuesta mattina a Fondi doveva tenersi una manifestazione degli studenti del Pacinotti, ma la pioggia ha rovinato i piani.

