Padoan | Commerz deve fare di più

Oggi dovrebbe arrivare il via libera da parte dell’autorità tedesca alle autorità di vigilanza per l’offerta di scambio di Unicredit su Commerzbank. La decisione riguarda l’autorizzazione necessaria affinché l’operazione possa procedere. La comunicazione ufficiale potrebbe influenzare le negoziazioni e le strategie delle due banche coinvolte. Le autorità stanno valutando le richieste di autorizzazione, e si attende una risposta entro la giornata.

Entro oggi dovrebbe arrivare il via libera di BaFin all'offerta pubblica di scambio di Unicredit su Commerzbank. Subito dopo, quindi già nel corso di questa giornata, dovrebbe partire il periodo di adesione per una durata di quattro settimane e una conclusione prevista all'inizio di giugno. Un passaggio, quello della Consob tedesca, necessario dal quale emergerà anche il concambio ufficiale dopo che Unicredit ha messo sul piatto 0,485 sue azioni per ogni titolo della seconda banca tedesca. Ieri, intanto, è arrivato il via libera (favorevole il 99,55% del capitale presente) dell'assemblea straordinaria dei soci di Unicredit all'aumento di capitale da 6,7 miliardi di euro a servizio della scalata di Commerzbank.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Padoan: "Commerz deve fare di più" Notizie correlate Capello: "Conte più esperto, Allegri più comunicativo. Ma il nuovo ct azzurro deve fare una cosa..."A ntonio Conte o Massimiliano Allegri? A oggi, gli allenatori di Napoli e Milan sembrano i nomi forti per la panchina della Nazionale. Cariplo, Azzone “Giovani, bambini, disabili e detenuti: si deve fare di più”MILANO (ITALPRESS) – Filantropia significa trasformare i rendimenti dei risparmi storici di una comunità in strumenti concreti di inclusione sociale. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Padoan: Commerz deve fare di più; Unicredit, ok all’aumento Commerzbank. Padoan: L’asset deve generare di più; Unicredit, dai soci sì all'aumento di capitale per l'ops Commerz. Padoan: La banca tedesca deve generare più valore; Padoan (Unicredit): Commerz può dare di più, la banca teme lo smantellamento. Padoan: Commerz deve fare di piùEntro oggi dovrebbe arrivare il via libera di BaFin all'offerta pubblica di scambio di Unicredit su Commerzbank. Subito dopo, quindi già nel corso di questa giornata, dovrebbe partire il periodo di ... ilgiornale.it Unicredit, dai soci sì all’aumento di capitale per l’ops Commerz. Padoan: «La banca tedesca deve generare più valore»Il vicepresidente di Commerzb: «Il piano di Unicredit smantella la banca». Il presidente dell’Eurogruppo, Pierrakakis: «Abbiamo bisogno di gruppi bancari di taglia europea» ... corriere.it “In memoria di Aldo e Dino Ballarin”, la poesia di Padoan dedicata ai fratelli calciatori del Grande Torino #Poesia #VentagliDiParole #letteratura Ne scrive @MaciociMaria x.com e…la nostra città raccontata da Sandro Padoan Sotto il cielo de Ciòsa, dove il tempo si perde tra le onde e il sale dell'aria, non bisogna dire "ti amo" se non è vero, ma se è vero, ripeterlo come un'antica preghiera. Finché - facebook.com facebook