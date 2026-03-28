Cariplo Azzone Giovani bambini disabili e detenuti | si deve fare di più

Un rappresentante di un'organizzazione di beneficenza ha detto che i fondi di risparmio di una comunità devono essere sempre più utilizzati per sostenere giovani, bambini, persone con disabilità e detenuti. La filantropia viene descritta come un modo per trasformare i risparmi storici in aiuti concreti per l'inclusione sociale.

MILANO (ITALPRESS) – Filantropia significa trasformare i rendimenti dei risparmi storici di una comunità in strumenti concreti di inclusione sociale. E’ questa, nella sintesi di Giovanni Azzone, la missione di Fondazione Cariplo. Il presidente, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy, ha passato in rassegna alcune linee di intervento su cui la Fondazione è al lavoro, con un impegno complessivo per il 2026 di oltre 215 milioni di euro. Un fronte è quello dei giovani che non studiano, non lavorano e non si formano, i cosiddetti NEET. “Nella nostra area di riferimento, la Lombardia e due province del Piemonte, ne contiamo oltre 150 mila”, ha spiegato Azzone. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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