Un nuovo commissario tecnico è stato scelto per guidare la nazionale italiana di calcio. Con un passato di allenatori diversi, uno è riconosciuto per l’esperienza e l’altro per la capacità di comunicazione. Entrambi hanno caratteristiche distintive che influenzeranno il modo in cui condurranno la squadra. La loro selezione ha suscitato commenti e analisi sulla loro capacità di affrontare le sfide future e di gestire il gruppo.

A ntonio Conte o Massimiliano Allegri? A oggi, gli allenatori di Napoli e Milan sembrano i nomi forti per la panchina della Nazionale. Lasciamo stare le implicazioni economiche e burocratiche (i due hanno in essere un contratto importante con i rispettivi club), concentriamoci piuttosto sul lato tecnico. "Che dire, sarebbero due grandissimi candidati", annuisce Fabio Capello. D’altronde, lo dicono i numeri: tra gli allenatori italiani in attività, solamente Carlo Ancelotti e Roberto Mancini hanno vinto più titoli. E se limitiamo il conto ai soli scudetti, sono uno primo (Allegri con sei) e l’altro secondo (Conte è a cinque, senza considerare però la Premier League vinta con il Chelsea).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Capello: "Conte più esperto, Allegri più comunicativo. Ma il nuovo ct azzurro deve fare una cosa..."

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