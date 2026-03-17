Biennale Arte inviati al MiC documenti su padiglione russo | Nessuna violazione delle sanzioni

La Biennale di Venezia ha consegnato al Ministero della Cultura tutta la documentazione richiesta riguardante il padiglione russo all’evento che si terrà dal 9 maggio. L’ente ha specificato che non ci sono violazioni delle sanzioni in relazione alla partecipazione di questa nazione. La richiesta di documenti è stata completata oggi, secondo quanto comunicato dall’organizzazione.

(Adnkronos) – La Biennale di Venezia ha inviato oggi al Ministero della Cultura "l’intera documentazione richiesta" relativa al padiglione russo previsto alla prossima edizione dell'Esposizione internazionale d'arte che aprirà il 9 maggio. L'Istituzione, presieduta da Pietrangelo Buttafuoco, con un comunicato, precisa che "nessuna norma è stata violata e che le sanzioni verso la Federazione Russa. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Biennale Arte, Mic chiede documenti su compatibilità Padiglione russo con sanzioni(Adnkronos) – Il Ministero della Cultura ha chiesto alla Fondazione La Biennale di Venezia di fornire, con la massima urgenza, elementi in merito... Biennale arte, Tosi (FI): "Padiglione Russo? Con Salvini siamo su fronti diversi"Home > Video > Biennale arte, Tosi (FI): "Padiglione Russo? Con Salvini siamo su fronti diversi" “Non è giusto che la Russia possa aprire il suo... Contenuti utili per approfondire Biennale Arte Temi più discussi: Biennale Arte, Mic chiede documenti su compatibilità Padiglione russo con sanzioni; Ecco come sarà il Padiglione Italia alla prossima Biennale Arte; Alla Biennale Arte 2026 il Padiglione Italia di Chiara Camoni: Con te con tutto; Biennale Arte di Venezia – fino al 27/11. Venezia città aperta, la Biennale che rimette al centro la personaPietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale di VeneziaPietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale di Venezia VENEZIA ... itacanotizie.it Biennale, Giuli vede le carte. La cultura divide la destraLa prima inaugurazione della Biennale Arte 2026 sta per svolgersi, appuntamento giovedì prossimo nei famosi giardini veneziani per vedere il Padiglione Centrale tutto rifatto con i ... ilgazzettino.it Biennale Arte, Marco Follini: "Destino europeo si gioca in Ucraina, Venezia val bene un divieto" x.com In occasione della Biennale Arte 2026, la Galleria di Palazzo Cini a Venezia ospita la prima mostra personale in città di David Salle, nella quale l’artista newyorkese esplora l’impiego dell’intelligenza artificiale come strumento per analizzare e ridefinire i mecc - facebook.com facebook