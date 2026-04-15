C’è il padiglione russo la UE taglia i fondi alla Biennale

La Commissione europea ha comunicato alla Fondazione La Biennale di Venezia la decisione di sospendere o revocare una sovvenzione di due milioni di euro. La decisione è stata annunciata attraverso una lettera inviata dall'Agenzia esecutiva per l'istruzione e la cultura, nota come Eacea. La comunicazione riguarda il finanziamento destinato al padiglione russo alla prossima edizione della Biennale.

Lo ha detto il portavoce della Commissione Ue Thomas Regnier, interpellato nella quotidiana conferenza stampa della Commissione europea su un aggiornamento sui passi concreti già compiuti da Bruxelles. La Commissione aveva inoltre inviato una lettera al governo italiano nel mese di marzo. Come già menzionato, la Commissione condanna la decisione della Fondazione Biennale di consentire alla Russia di partecipare alla Biennale d’arte di Venezia del 2026" ha spiegato. “Gli eventi culturali finanziati con il denaro dei contribuenti europei – ha ribadito- dovrebbero salvaguardare i valori democratici, promuovere il dialogo aperto, la diversità e la libertà di espressione, valori che non vengono rispettati nella Russia odierna”.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - “C’è il padiglione russo”, la UE taglia i fondi alla Biennale Notizie correlate Biennale di Venezia, l’Ue minaccia i fondi per il padiglione russoLa decisione di consentire alla Russia di riaprire il proprio padiglione nazionale alla Biennale Arte 2026 continua a provocare tensioni politiche e... Biennale di Venezia, l’Ue avvia la procedura per tagliare i fondi dopo la riapertura del Padiglione russoLa riapertura del Padiglione russo alla Biennale di Venezia torna ad infiammare il dibattito politico. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dalla musica all'acqua, il padiglione Venezia alla Biennale Arte 2026; Biennale Arte: 'Note persistenti' al Padiglione Venezia; Biennale Arte 2026, il Padiglione Venezia presenta Note persistenti; Biennale Arte, Ue in pressing: Se c'è la Russia via i fondi. La replica: Nessuna norma violata. Biennale, ultimatum dall'Ue per il Padiglione della Russia: stop ai fondi. Riduzione di due milioni di euro per tre anniVENEZIA - Non c’è, pace per il progetto del Padiglione russo della Biennale. L'ultimo affondo, in termini di tempo, arriva dalla Commissione europea che, come annunciato ... ilgazzettino.it Padiglione russo alla Biennale, l’imbarazzo di Palazzo Chigi. E mercoledì Meloni vede ZelenskySempre più in bilico la presenza della premier all’inaugurazione della rassegna in programma il 9 maggio. La vicenda della fondazione veneziana ... repubblica.it Russia alla Biennale di Venezia, Meloni scarica il presidente Buttafuoco: «Siamo contrari al Padiglione» x.com L’autore alle Ogr di Torino per Biennale Tecnologia - facebook.com facebook