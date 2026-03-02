Calafiori da Cattelan | Mi piacerebbe tornare alla Roma ho lasciato qualcosa a metà De Rossi mi ha aiutato tanto

Il difensore dell’Arsenal Riccardo Calafiori ha espresso il desiderio di tornare alla Roma, spiegando di aver lasciato qualcosa a metà durante la sua esperienza con il club. Ha anche ricordato il sostegno ricevuto da De Rossi, sottolineando l’importanza di quell’aiuto nel suo percorso. Calafiori ha condiviso queste considerazioni durante un intervento pubblico, lasciando trasparire il suo legame con la squadra di origine.

