Pacchi smarriti o non ritirati da comprare a prezzo di saldo sbarca in Brianza il progetto Mistery Box

In Brianza arriva il progetto Mistery Box, che permette di acquistare a prezzo ridotto prodotti provenienti da resi, giacenze di magazzino, stock invenduti, pacchi smarriti e ordini non ritirati di un noto e-commerce. Gli acquirenti possono scegliere tra vari articoli, spesso di marca, a costi inferiori rispetto al prezzo originale. La proposta si rivolge a chi cerca occasioni e vuole acquistare merce a saldo.

Acquistare a prezzo di saldo prodotti provenienti da resi, giacenze di magazzino, stock invenduti, spedizioni smarrite e pacchi Amazon non ritirati dell’e-commerce. Sarà quello che brianzoli e non potranno fare dal 6 al 10 maggio al Torri Bianche di Vimercate dove andrà in scena il progetto.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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