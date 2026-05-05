Otto udienze per un taccheggio da 374 euro | alla fine il negoziante ritira la querela

Dopo otto udienze, una giovane di 25 anni di Assisi è stata assoluta dall’accusa di aver sottratto merce per un valore di 374 euro da un negozio. La querela, presentata dal proprietario, è stata successivamente ritirata, portando alla conclusione del procedimento giudiziario. La vicenda si è svolta nel corso di diversi mesi, con numerosi incontri in tribunale prima della decisione finale.

Una 25enne di Assisi è stata assolta dall’accusa di aver taccheggiato un negozio per 374 euro di merce, dopo otto udienze andate a vuoto e a seguito del ritiro della querela da parte del derubato.La ragazza era stata denunciata a novembre del 2021 per furto. L’imputata, difesa dall’avvocato.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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