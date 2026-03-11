Elisabetta Gregoraci rivela il segreto del look da sfilata | i jeans hanno ancora l'anti-taccheggio

Elisabetta Gregoraci ha condiviso un dettaglio insolito riguardo il suo look da sfilata, spiegando di aver indossato un paio di jeans ancora dotati dell’anti-taccheggio. La modella ha mostrato il capo con questa peculiarità, che si nota chiaramente nell’outfit scelto per l’evento. Il suo gesto ha attirato l’attenzione di chi seguiva l’evento, sottolineando un dettaglio spesso invisibile.

Elisabetta Gregoraci ha rivelato un insolito dettaglio "nascosto" nel suo look da sfilata: ha indossato un paio di jeans con l'anti-taccheggio ancora attaccato.