Ciclista colpito da un capriolo muore a Pontida la vittima è Osvaldo Busca di 64 anni Sotto shock l' amico

Un ciclista di 64 anni è morto a Pontida dopo essere stato investito da un capriolo che è sbucato da un cespuglio lungo il sentiero. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo correva in bicicletta e il suo amico, presente al momento, si trova sotto shock. La vittima è deceduta sul posto.

Un ciclista di 64 anni è morto dopo essere stato colpito da un capriolo. L’incidente è avvenuto in zona Ca’ de Rizzi, nel comune di Pontida. La vittima, Osvaldo Busca di Rivolta d’Adda, stava percorrendo un sentiero in sella a una mountain bike quando è stato colpito da un capriolo sbucato all’improvviso. Inutili i soccorsi del 118, sotto shock l’amico che si trovava insieme a lui. Ciclista muore colpito da un capriolo a Pontida La vittima è il 64enne di Rivolta d’Adda Osvaldo Busca Il racconto dell’amico che era con lui Ciclista muore colpito da un capriolo a Pontida L’incidente è avvenuto intorno alle 9,30 di domenica 1 marzo. Insieme a un amico Osvaldo Busca, 64enne di Rivolta d’Adda (Cremona) stava percorrendo in mountain bike il sentiero di Papa Giovanni, sul monte Canto in zona Ca’ de Rizzi a Pontida (Bergamo). 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ciclista colpito da un capriolo muore a Pontida, la vittima è Osvaldo Busca di 64 anni. Sotto shock l'amico Tragedia a Pontida: morto ciclista colpito da un caprioloUn uomo di 64 anni ha perso la vita mentre stava pedalando sulla sua mountain bike nei pressi di Pontida, in provincia di Bergamo, dopo essere stato... Leggi anche: Pontida, colpito al petto da un capriolo: muore uomo in mountain bike