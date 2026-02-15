Ha sempre combattuto per la verità le sue dichiarazioni non sono mai state smentite

Giovanni Rossi è scomparso, dopo aver dedicato la vita a denunciare le ingiustizie e cercare di portare alla luce fatti nascosti. Le sue affermazioni sono rimaste sempre verificabili e mai contraddette, anche quando affrontava pressioni forti. La sua morte rappresenta la perdita di una voce che, fino all’ultimo, ha lottato perché la verità emergesse, senza mai fare passi indietro.

Il commento relativo alla morte di Claudio Sterpin è quello del fratello di Liliana Resinovich, Sergio. "Purtroppo se n'è andato prima" "Purtroppo è mancata una persona che ha sempre combattuto perché si sapesse la verità e non ha mai cambiato idea". È questo il commento, come riporta Ansa, di Sergio Resinovich, il fratello di Liliana, alla notizia della morte di Claudio Sterpin. "Ha sempre seguito la sua strada e le sue dichiarazioni mai state smentite, purtroppo se ne è andato prima", ha concluso.

In vista della sfida di Champions League tra Juventus e Pafos, Costacurta esalta il talento bianconero, lodando le prestazioni dell’attaccante ex Lille.

Il presidente Laterza ha ufficialmente annunciato l’arrivo di Douglas Costa al Chievo, spiegando i dettagli della trattativa e le motivazioni che hanno portato alla scelta dell’ex Juventus.

Erkan Meriç rompe il silenzio: “Mai tradito Hazal Suba!”

