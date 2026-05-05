Ostello ’Borgo Vivo’ | ecco la nuova struttura

A Premilcuore è stato inaugurato un nuovo ostello all’interno di un edificio scolastico ristrutturato. La struttura, che si trova nel centro del paese, si aggiunge alle strutture ricettive esistenti e mira a sostenere il turismo locale. La riqualificazione ha interessato un edificio ormai sotto utilizzato, trasformandolo in uno spazio dedicato all’ospitalità. L’obiettivo dichiarato è favorire lo sviluppo sociale e turistico della zona.

Premilcuore si arricchisce di un nuovo tassello fondamentale per lo sviluppo turistico e sociale, con l’apertura dell’ostello ‘Borgo Vivo’, uno spazio ristrutturato del grande edificio scolastico del paese, oggi sovradimensionato rispetto alle attuali esigenze didattiche". Lo ha detto il sindaco Sauro Baruffi, presentando giovedì scorso ai cittadini "un nuovo spazio per accoglienza e comunità". La struttura è stata recentemente assegnata alla cooperativa di comunità ‘Vivi Premilcuore’, che ha vinto un bando pubblico indetto dal Comune, confermando ancora una volta il valore delle iniziative che nascono dal territorio e per il territorio....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ostello ’Borgo Vivo’: ecco la nuova struttura Notizie correlate Umbria Civica ufficializza la nuova struttura organizzativa: ecco i nomi dei nuovi vertici e dei coordinatori territorialiIl direttivo regionale Umbria Civica dopo la celebrazione del congresso regionale a novembre dell'anno scorso, ha ufficializzato la nuova struttura... Borgo Antico, il TAR dichiara inefficace la sospensiva: il Comune riottiene la strutturaSvolta giudiziaria a Castelvetere sul Calore: cade il blocco sull’ordinanza comunale, riparte il progetto di rilancio pubblico CASTELVETERE SUL...