Borgo Antico il TAR dichiara inefficace la sospensiva | il Comune riottiene la struttura

Il TAR Campania - Salerno ha deciso che la sospensiva sull’ordinanza comunale riguardante il complesso turistico “Borgo Antico” non ha più validità, permettendo al Comune di riprendere il controllo della struttura. La decisione arriva dopo un ricorso presentato dal Comune di Castelvetere sul Calore, che aveva contestato la validità della sospensiva. La struttura, da tempo al centro di polemiche, potrà ora essere riaperta e gestita dal municipio.

Svolta giudiziaria a Castelvetere sul Calore: cade il blocco sull’ordinanza comunale, riparte il progetto di rilancio pubblico CASTELVETERE SUL CALORE – Il TAR Campania – Salerno ha dichiarato la sopravvenuta inefficacia della sospensiva che aveva congelato gli effetti dell’ordinanza comunale sul complesso turistico “Borgo Antico”. La decisione è stata assunta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026. A darne notizia è una nota del sindaco, avvocato Enrico Cataldo. La vicenda riguarda l’ordinanza n. 2 del 22 ottobre 2025 con cui il Comune di Castelvetere sul Calore aveva intimato il rilascio immediato della struttura entro il 6 novembre successivo, prevedendo anche la possibilità di esecuzione coattiva.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

