Umbria Civica ufficializza la nuova struttura organizzativa | ecco i nomi dei nuovi vertici e dei coordinatori territoriali

Il direttivo regionale di Umbria Civica ha annunciato la nuova organizzazione del movimento dopo il congresso regionale tenutosi a novembre dello scorso anno. Sono stati comunicati i nomi dei nuovi vertici e dei coordinatori territoriali incaricati di gestire le diverse aree dell’associazione. La presentazione della struttura avviene a distanza di alcuni mesi dall'assemblea, che ha portato alla definizione delle nuove cariche.

Il direttivo regionale Umbria Civica dopo la celebrazione del congresso regionale a novembre dell'anno scorso, ha ufficializzato la nuova struttura organizzativa del movimento.L’incontro è stato presieduto dal segretario regionale Nilo Arcudi, insieme ai segretari provinciali Alessandro Villarini.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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