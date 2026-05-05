Ospitale via ai lavori | Piazza Roma e la scalinata cambiano volto

Da ameve.eu 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziati i lavori di riqualificazione in Piazza Roma e sulla scalinata adiacente, con interventi che coinvolgono la sistemazione dell’area e il restyling della pavimentazione. Durante i lavori, alcune strade saranno chiuse al traffico e il parcheggio sarà parzialmente vietato ai residenti nella zona di Piazza Roma. Il percorso tra l’argine del Panaro e la chiesa subirà modifiche temporanee per consentire gli interventi.

? Cosa scoprirai Come cambierà il percorso tra l'argine del Panaro e la chiesa?. Quali restrizioni al parcheggio colpiranno i residenti di Piazza Roma?. Chi monitorerà la sicurezza dei pedoni durante i lavori?. Quando finiranno i cantieri che interessano il centro di Ospitale?.? In Breve Lavori attivi dal 5 maggio al 4 luglio 2026. Cantiere operativo ogni giorno tra le ore 8 e le 18. Corridoio pedonale garantito con larghezza minima di 1 metro. Polizia locale dell'Alto Ferrarese monitora sicurezza e divieto di sosta. A partire da lunedì 5 maggio 2026, i cantieri per la riqualificazione urbanistica di Piazza Roma a Ospitale trasformeranno il vialetto che conduce alla storica scalinata del borgo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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