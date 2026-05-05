Ospitale via ai lavori | Piazza Roma e la scalinata cambiano volto

Sono iniziati i lavori di riqualificazione in Piazza Roma e sulla scalinata adiacente, con interventi che coinvolgono la sistemazione dell’area e il restyling della pavimentazione. Durante i lavori, alcune strade saranno chiuse al traffico e il parcheggio sarà parzialmente vietato ai residenti nella zona di Piazza Roma. Il percorso tra l’argine del Panaro e la chiesa subirà modifiche temporanee per consentire gli interventi.

? Cosa scoprirai Come cambierà il percorso tra l'argine del Panaro e la chiesa?. Quali restrizioni al parcheggio colpiranno i residenti di Piazza Roma?. Chi monitorerà la sicurezza dei pedoni durante i lavori?. Quando finiranno i cantieri che interessano il centro di Ospitale?.? In Breve Lavori attivi dal 5 maggio al 4 luglio 2026. Cantiere operativo ogni giorno tra le ore 8 e le 18. Corridoio pedonale garantito con larghezza minima di 1 metro. Polizia locale dell'Alto Ferrarese monitora sicurezza e divieto di sosta. A partire da lunedì 5 maggio 2026, i cantieri per la riqualificazione urbanistica di Piazza Roma a Ospitale trasformeranno il vialetto che conduce alla storica scalinata del borgo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ospitale, via ai lavori: Piazza Roma e la scalinata cambiano volto Notizie correlate Degrado a piazza Vittorio Emanuele Orlando: sì ai lavori per sistemare balaustra, scalinata, ringhiera e murettiLa Giunta comunale ha deliberato l'affidamento dei lavori per la riqualificazione di piazza Vittorio Emanuele Orlando. Via alla riqualificazione della piazza: lavori su scalinata e accessiAl via i lavori di riqualificazione di un tratto di piazza Roma, a Ospitale, che comprendono anche il vialetto di accesso per la storica scalinata... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Piazza Roma e la scalinata storica. Via ai lavori di restyling a Ospitale; Via alla riqualificazione della piazza: lavori su scalinata e accessi; Ospedale, accesso consentito solo da via Roma; Incidente mortale a Fiumicino, pedone investito e ucciso nella notte. Tre persone all'ospedale. Piazza Roma e la scalinata storica. Via ai lavori di restyling a OspitaleSi tratta di un bene dal valore simbolico importante: misure di sicurezza e divieti di sosta durante il cantiere. msn.com La nostra Bandiera esposta dal Municipio di Piazza Roma ricorda l’avvicinarsi della nostra Festa! L’8 Maggio, in occasione del compleanno del fondatore, Henry Dunant, si celebra nel mondo la giornata mondiale della Croce e Mezzaluna Rossa. Se v - facebook.com facebook