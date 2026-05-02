Via alla riqualificazione della piazza | lavori su scalinata e accessi

Sono iniziati i lavori di riqualificazione di un tratto di piazza Roma nel comune di Ospitale. Gli interventi riguardano la riparazione della scalinata storica e il miglioramento degli accessi al centro della piazza. La zona è nota per la presenza della scalinata, che rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale. I lavori sono stati avviati per aggiornare le infrastrutture e migliorare la fruibilità dell’area.

Al via i lavori di riqualificazione di un tratto di piazza Roma, a Ospitale, che comprendono anche il vialetto di accesso per la storica scalinata del paese, diventata un simbolo per la località bondenese.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayGli interventi, che partiranno lunedì 4 maggio.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Degrado a piazza Vittorio Emanuele Orlando: sì ai lavori per sistemare balaustra, scalinata, ringhiera e murettiLa Giunta comunale ha deliberato l'affidamento dei lavori per la riqualificazione di piazza Vittorio Emanuele Orlando. Piazza Viviani, verso il completamento della riqualificazione: via ai lavori per la realizzazione del parcheggioEntro la fine del mese di maggio l'area di piazza Viviani avrà il suo aspetto definitivo dopo l'inaugurazione avvenuta nel 2024. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Viale Trieste: via libera alla riqualificazione del secondo lotto compreso tra via Pola e piazzale Trento; Verde. Al via i lavori di depavimentazione e riqualificazione di piazza Mondadori; Foro Italico, via libera dell’Assemblea capitolina alla riqualificazione del Campo Centrale; Bonifica dell’impianto sportivo: lavori al via e nuova gestione in arrivo. La Strada delle Rocchette si rifà il look: al via i lavori di riqualificazioneAl via i lavori di riqualificazione della strada delle Rocchette, in provincia di Grosseto: gli interventi previsti ... grossetonotizie.com Partono i lavori di riqualificazione della scuola in via Monte Siella [VIDEO]Sul posto presente il sindaco Carlo Masci che ha postato sui social il video dell'avvio dei lavori che metterà in sicurezza e renderà nuovamente agibile la scuola ... ilpescara.it . : Il Mont Blanc du Tacul, a 4.248 metri, è il satellite settentrionale del Monte Bianco e il primo dei tre grandi quattromila che compongono la Via dei - facebook.com facebook #Koopmeiners via dalla #Juve C’è l’indizio sul suo futuro x.com