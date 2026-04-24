Degrado a piazza Vittorio Emanuele Orlando | sì ai lavori per sistemare balaustra scalinata ringhiera e muretti

La Giunta comunale ha approvato l’affidamento dei lavori di riqualificazione di piazza Vittorio Emanuele Orlando, che prevedono interventi sulla balaustra, la scalinata, la ringhiera e i muretti. L’obiettivo è ripristinare le condizioni di sicurezza e migliorare l’aspetto complessivo dell’area pubblica. I lavori sono stati definiti e assegnati in base alle procedure previste dalla normativa vigente.