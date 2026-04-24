Degrado a piazza Vittorio Emanuele Orlando | sì ai lavori per sistemare balaustra scalinata ringhiera e muretti

Da palermotoday.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta comunale ha approvato l’affidamento dei lavori di riqualificazione di piazza Vittorio Emanuele Orlando, che prevedono interventi sulla balaustra, la scalinata, la ringhiera e i muretti. L’obiettivo è ripristinare le condizioni di sicurezza e migliorare l’aspetto complessivo dell’area pubblica. I lavori sono stati definiti e assegnati in base alle procedure previste dalla normativa vigente.

La Giunta comunale ha deliberato l'affidamento dei lavori per la riqualificazione di piazza Vittorio Emanuele Orlando. Lo rende noto l'assessore alle Opere pubbliche, Totò Orlando, spiegando che si tratta di un intervento inserito nel "programma di manutenzione degli spazi pubblici cittadini".🔗 Leggi su Palermotoday.it

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