Degrado a piazza Vittorio Emanuele Orlando | sì ai lavori per sistemare balaustra scalinata ringhiera e muretti
La Giunta comunale ha approvato l’affidamento dei lavori di riqualificazione di piazza Vittorio Emanuele Orlando, che prevedono interventi sulla balaustra, la scalinata, la ringhiera e i muretti. L’obiettivo è ripristinare le condizioni di sicurezza e migliorare l’aspetto complessivo dell’area pubblica. I lavori sono stati definiti e assegnati in base alle procedure previste dalla normativa vigente.
La Giunta comunale ha deliberato l'affidamento dei lavori per la riqualificazione di piazza Vittorio Emanuele Orlando. Lo rende noto l'assessore alle Opere pubbliche, Totò Orlando, spiegando che si tratta di un intervento inserito nel "programma di manutenzione degli spazi pubblici cittadini".🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Esposto choc su Piazza Vittorio Emanuele: “Spaccio, risse, degrado e minori a rischio”
Pensilina per i bus in piazza Vittorio Emanuele, Zicari (Udc): "Perché non s'avviano i lavori a piazzale Rosselli?"Con mail del 6 Marzo e del 7 Aprile ho chiesto chiarimenti al Dipartimento Regionale e poi al Gabinetto dell'Assessore, per capire perché non vengano...
Aggiornamenti e dibattiti
Esposto choc su Piazza Vittorio Emanuele ad AversaCondividi Degrado piazza Vittorio Emanuele ad Aversa (3) Foto da: Esposto choc su Piazza Vittorio Emanuele ad Aversa Degrado piazza Vittorio Emanuele ad Aversa (1) Foto da: Esposto choc su Piazza Vitt ... casertanews.it
Fontanello di piazza Vittorio Emanuele, Forza Italia: L’area venga restituita alla dignità che meritaGli azzurri Bianchi e Rielli: Dopo tanti anni un condannato per la vicenda c'è ed è il decoro urbano nel centro del paese ... luccaindiretta.it