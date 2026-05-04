Primi quattro ricoveri all' ospedale di comunità di Bacoli

Sono stati effettuati i primi quattro ricoveri presso l’ospedale di comunità situato in via Gaetano de Rosa a Bacoli. La struttura, gestita dall’Asl Napoli 2 Nord, si occupa di pazienti cronici che devono essere monitorati dopo aver ricevuto cure in fase acuta all’ospedale di Santa Maria delle Grazie a Pozzuoli. La nuova struttura è operativa e ha già accolto i primi degenti.

Primi quattro ricoveri alla nuova struttura di via Gaetano de Rosa di Bacoli, l'Ospedale di Comunità dell'Asl Napoli 2 Nord chiamato a gestire pazienti cronici che necessitano di essere monitorati dopo una fase acuta trattata al presidio di Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Tutti over 65 con.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ospedale di Comunità il modello funziona: 100 ricoveri in 4 mesi Leggi anche: A Bacoli apre la Casa di Matteo: una nuova comunità per i bambini più fragili Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Crans-Montana, la Svizzera chiederà i costi all’Italia per il ricovero dei feriti. L'ira di Meloni: Ignobile; La Svizzera chiede all’Italia le spese mediche per i feriti di Crans: ma il conto potrebbe aumentare; Crans, la Svizzera all’Italia: Rimborsateci i ricoveri. Meloni: richiesta ignobile; Crans-Montana, inviate le fatture alle famiglie dei feriti italiani. Proteste da Roma: Ignobile. Primi quattro ricoveri all'ospedale di comunità di BacoliPrimi quattro ricoveri alla nuova struttura di via Gaetano de Rosa di Bacoli, l'Ospedale di Comunità dell'Asl Napoli 2 Nord chiamato a gestire pazienti cronici che necessitano di essere monitorati dop ... napolitoday.it Il trionfo nel Mutua Madrid Open ha consentito a Jannik SINNER di diventare il quarto tennista a imporsi nello stesso anno in almeno quattro tornei Masters 1000, fatto che non avveniva dal 2016 e vanta 7 precedenti. I primi a coronare l’impresa furono Roger - facebook.com facebook Secondo Amnesty International, in tutto il 2025 e nei primi quattro mesi del 2026 gli stati dell’Africa orientale e meridionale hanno continuato a minacciare e arrestare giornalisti indipendenti. Per @FocusOnAfricaIt x.com