Primi quattro ricoveri all' ospedale di comunità di Bacoli

Da napolitoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati effettuati i primi quattro ricoveri presso l’ospedale di comunità situato in via Gaetano de Rosa a Bacoli. La struttura, gestita dall’Asl Napoli 2 Nord, si occupa di pazienti cronici che devono essere monitorati dopo aver ricevuto cure in fase acuta all’ospedale di Santa Maria delle Grazie a Pozzuoli. La nuova struttura è operativa e ha già accolto i primi degenti.

Primi quattro ricoveri alla nuova struttura di via Gaetano de Rosa di Bacoli, l'Ospedale di Comunità dell'Asl Napoli 2 Nord chiamato a gestire pazienti cronici che necessitano di essere monitorati dopo una fase acuta trattata al presidio di Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Tutti over 65 con.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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