È stato annunciato un nuovo investimento nella sanità pubblica che coinvolge l’ospedale e la Casa Hub nel territorio delle Colline dell’Albegna, con l’obiettivo di rafforzare i servizi sanitari locali. Questa iniziativa riguarda l’intera comunità di Pitigliano e delle zone circostanti, puntando a migliorare l’offerta sanitaria e a creare un maggior collegamento tra strutture ospedaliere e servizi territoriali.

Un investimento che rilancia la sanità pubblica a Pitigliano e per tutta l’area delle Colline dell’Albegna. Grazie ai fondi Pnrr per quasi 5 milioni di euro, sono stati realizzati e inaugurati l’ ospedale di comunità e la Casa di comunità Hub. La nuova Casa della Comunità (investimento di circa 2 milioni) si trova di fronte all’ospedale ’Petruccioli’ e ospiterà i medici di medicina generale, gli infermieri di famiglia, l’assistente sociale, gli ambulatori dei medici specialisti per le patologie croniche (cardiologia, diabetologia, neurologia, e geriatria), oltre ai servizi territoriali quali i servizi periodici del consultorio, la salute mentale adulti e infanzia-adolescenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La sanità sul territorio. Ospedale e Casa Hub. Tutto in ’Comunità’

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