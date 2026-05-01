Asma infantile | visite e spirometrie gratuite a Macerata e Civitanova

Il 5 maggio, i bambini tra i 6 e i 12 anni di Macerata e Civitanova potranno usufruire di visite mediche e test spirometrici gratuiti dedicati all’asma infantile. Le iniziative si svolgeranno presso strutture sanitarie delle due città, offrendo un’occasione per controllare lo stato di salute dei piccoli e intervenire tempestivamente in caso di problemi respiratori. Le prestazioni sono gratuite e aperte a tutti i bambini in questa fascia di età.

? Cosa sapere Visite e spirometrie gratuite per bambini 6-12 anni a Macerata e Civitanova il 5 maggio.. L'iniziativa risponde alla necessità di curare un bambino su dieci affetto da asma bronchiale.. Le pediatrie dell’Ast di Macerata e Civitanova offrono visite specialistiche e spirometrie gratuite per i bambini tra i 6 e i 12 anni nei prossimi giorni, in concomitanza con la giornata mondiale dedicata all’asma che cade il 5 maggio. L’iniziativa nasce dalla partecipazione delle strutture ospedaliere locali a un progetto nazionale coordinato dalla Simri, ovvero la Società Italiana delle Malattie Respiratorie Infantili, che lavora insieme a FederAsma e Allergie, all’associazione Alama Aps, a Respiriamo Insieme e alla Sip.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asma infantile: visite e spirometrie gratuite a Macerata e Civitanova Notizie correlate L’impegno dell’Asl contro l’asma infantile: prevenzione e spirometrie gratuiteLECCE – L’Asl di Lecce scende in campo per tutelare il respiro dei più piccoli aderendo alla giornata mondiale dell’asma. Leggi anche: Giornata dell'asma, spirometrie gratuite per i bimbi in oltre 55 centri Panoramica sull’argomento Temi più discussi: L’impegno dell’Asl contro l’asma infantile: prevenzione e spirometrie gratuite; Giornata mondiale dell’asma, visite gratuite per i bambini; Giornata dell’asma, al Meyer visita e spirometria gratuite per bambini dagli 8 anni; Giornata Mondiale dell’Asma: al via la campagna SIMRI per la diagnosi precoce nel bambino. ASL Lecce aderisce alla Giornata Mondiale dell’Asma: visite gratuite per bambini e adolescentiLa ASL Lecce aderisce alla Giornata Mondiale dell’Asma, in programma il prossimo 5 maggio, promossa dalla SIMRI. L’iniziativa punta a rafforzare la prevenzione e la sensibilizzazione su una delle ... leccesette.it L’impegno dell’Asl contro l’asma infantile: prevenzione e spirometrie gratuiteIn occasione della giornata mondiale promossa dalla Simri gli ospedali di Gallipoli, Scorrano e Lecce aprono le porte a bambini e adolescenti per visite specialistiche e screening respiratori ... lecceprima.it Martedì 5 maggio, in occasione della Giornata Mondiale dell’Asma, la Broncopneumologia del Meyer apre le porte con un open day dedicato alla salute respiratoria di bambini e bambine. Dalle 8.30 alle 17.30 è possibile accedere senza prenotazione: il team - facebook.com facebook