Evade gli arresti domiciliari per andare a consolare la ex sfrattata da casa
Un uomo di 39 anni, di origine bengalese, ha violato nuovamente gli arresti domiciliari per andare a trovare l’ex compagna, che aveva appena subito uno sfratto. La donna lo ha chiamato disperata, e lui si è precipitato a casa sua in pochi minuti, ignorando il divieto di avvicinamento.
Ci è ricaduto di nuovo. Nonostante avesse un divieto di avvicinamento alla ex compagna la donna lo ha chiamato e lui, un bengalese di 39 anni, è corso a casa sua come il vento. Il destino però ha voluto che mentre usciva dall’abitazione passava una pattuglia dei carabinieri della Tenenza. I militari lo hanno riconosciuto e arrestato per aver violato la misura cautelare che aveva già da tempo. Le manette per lo straniero sono scattate ieri mattina, a Falconara. Nella notte la ex dell’uomo lo avrebbe chiamato, questa la versione che l’arrestato ha fornito anche davanti alla giudice Giulia Casiello che sempre ieri mattina ha convalidato l’arresto, per raccontargli dei problemi che stava passando. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
