Nella settimana dal 4 al 10 maggio 2026, l'attenzione si concentra su un evento astronomico che interessa tutti i segni: mercoledì 6, alle 15:34, Plutone si ferma in Acquario e inizia il suo movimento retrogrado. Questa fase rappresenta una pausa più profonda del mese, che influenzerà le energie e le dinamiche di molte persone. L’oroscopo, in questa settimana, analizza le posizioni dei segni in relazione a questo evento.

L'oroscopo della settimana dal 4 al 10 maggio 2026 ruota intorno a un singolo punto del cielo: mercoledì 6, alle 15:34, Plutone si ferma in Acquario e comincia a tornare indietro. È una pausa lunga cinque mesi, e questa settimana ne è la soglia. Si entra in punta di piedi. Firma: Artemide – Aggiornato il 4 maggio 2026 È la settimana del rientro dal ponte, e il cielo lo asseconda con una qualità rara: nessuna fretta. Lunedì e martedì lavora Mercurio in Toro, entrato nel segno il 3 maggio, che chiede di parlare meno e meglio, di riprendere in mano i conti, le mail vere, i contratti rimasti aperti. Martedì 5 c'è una piccola turbolenza — Marte quadrato Giove, Mercurio quadrato Plutone — che fa emergere qualcosa che non si era ancora detto: leggetela come un'informazione utile, non come un attacco.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo della settimana dal 4 al 10 maggio 2026: Plutone retrogrado, la pausa più profonda del mese. La classifica dei segni

Horóscopo Luna Llena en Escorpio Morir para Renacer Purga Emocional del 1 de Mayo

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