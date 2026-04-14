Oroscopo Maggio 2026 | cosa porta la Luna Blu e Plutone retrogrado ai 12 segni

A maggio 2026, il cielo offre alcuni eventi astronomici significativi. Si inizia con la Luna Piena in Scorpione e si conclude con una Luna Blu in Sagittario, un fenomeno piuttosto raro. Durante il mese, anche il pianeta Plutone si muove retrogrado, influenzando i vari segni zodiacali. Questi appuntamenti celesti sono visibili e caratterizzano il passaggio temporale con effetti che coinvolgono l’astrologia e le percezioni collettive.

Maggio 2026 si apre con la Luna Piena in Scorpione e si chiude con un evento raro: la Luna Blu in Sagittario del 31. In mezzo, il cielo disegna una tensione produttiva tra due ritmi opposti — l'accelerazione mentale dei pianeti in Gemelli e la lentezza costruttiva di Marte che entra in Toro il 18. Per chi vive in Italia, il ponte del 1° maggio offre il primo vero respiro primaverile: un momento per chiedersi se stai correndo nella direzione giusta o semplicemente correndo. Firma editoriale: Artemide Revisione: Redazione Aggiornato il 14 aprile 2026 Sintesi v4.3 (Information Gain): Indice di Fluidità Artemide: 76% Evento Master:...🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Oroscopo Maggio 2026: cosa porta la Luna Blu e Plutone retrogrado ai 12 segni Oroscopo, le previsioni di marzo 2026 per tutti i segni: Mercurio retrogrado e Marte in Pesci chiedono ascoltoQuello del mese di marzo 2026 è un oroscopo profondo e sensibile, che vuole comprendere i bisogni per poi aver chiaro per che cosa lottare. Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 23 febbraio al 1 marzo: aspettando Mercurio retrogradoNella classifica dei segni più fortunati dal 23 febbraio al 1 marzo 2026 accogliamo Mercurio retrogrado che rende ancora più sensibili e profondi i...