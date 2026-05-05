Classifica oroscopo | i tre segni più toccati da Plutone retrogrado in Acquario fino al 16 ottobre 2026

Dal 6 maggio e fino al 16 ottobre, Plutone entrerà in moto retrogrado nell'Acquario, un periodo che durerà circa cinque mesi. Questa posizione influenzerà in modo particolare tre segni zodiacali, che si troveranno a vivere effetti più intensi di questa fase. La posizione di Plutone, che si sposterà dal suo movimento diretto a quello retrogrado, segnerà un momento di cambiamenti e di riflessioni per chi è nato sotto questi segni.

L'oroscopo della settimana dal 4 al 10 maggio 2026 si apre su un movimento che durerà cinque mesi: mercoledì 6 maggio alle 15:34 Plutone inizia il suo moto retrogrado a 5°30' dell'Acquario, e ci resta fino al 16 ottobre. Tre segni in particolare sentono questa fase più degli altri, e ognuno la riceve come un invito gentile a rivedere qualcosa di importante. Firma: Artemide – Aggiornato il 5 maggio 2026 Plutone retrogrado non è un evento da temere: è un cambio di passo. Quando questo pianeta lento rallenta, ci chiede di tornare su un tema che credevamo di aver chiuso e di rileggerlo con occhi diversi. In Acquario, da quasi due anni, il tema è il modo in cui vediamo noi stessi dentro le strutture collettive: il lavoro, le amicizie scelte, l'identità pubblica.🔗 Leggi su Feedpress.me

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