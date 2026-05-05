A Oristano sono stati annunciati i nomi dei nuovi membri del comitato faunistico, incaricati di occuparsi delle questioni legate alla fauna locale. Contestualmente, sono state definite nuove modalità per le nomine dei rappresentanti nelle società partecipate, modificando le regole precedenti. Questi aggiornamenti riguardano le procedure di selezione e i criteri di incarico per gli incaricati di queste posizioni.

? Cosa scoprirai Chi sono i nuovi esperti eletti per il comitato faunistico?. Come cambieranno le regole per i rappresentanti nelle società partecipate?. Quali nuovi compiti sono stati assegnati ai consiglieri provinciali?. Perché la Provincia ha introdotto nuovi obblighi di trasparenza per i delegati?.? In Breve Gianni Panichi e Piergiorgio Careddu eletti al comitato faunistico tramite voto segreto.. Nuovo regolamento impone trasparenza e requisiti chiari per i rappresentanti nelle società partecipate.. Claudio Pinna e Andrea Grussu ricevono deleghe su Bilancio, Istruzione, Ambiente e Sport.. Massimo Blandino, Antonio Iatalese e Domenico Gallus gestiranno Turismo, Cultura e Welfare territoriale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oristano: nuovi nomi per il comitato faunistico e regole sulle nomine

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