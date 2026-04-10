Le nomine del Mef per le partecipate da Eni a Leonardo | i nomi nuovi dei CdA

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato ufficialmente le nomine dei nuovi membri dei consigli di amministrazione delle società partecipate pubbliche, tra cui Eni e Leonardo. Le nomine seguono le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi e riguardano diverse posizioni di vertice nelle aziende controllate dallo Stato. La comunicazione conferma le scelte fatte dal governo in merito alla composizione delle assemblee e dei ruoli di gestione delle società coinvolte.

Dopo i rumors dei giorni scorsi, il ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato le nomine dei vertici delle partecipate pubbliche. In alcuni casi le aspettative sono state rispettate, mentre per altri si può parlare di “sorprese”. Il tutto però in linea con il proposito di garantire continuità e al contempo rilanciare i grandi gruppi industriali controllati dallo Stato. Con il deposito delle liste dei Consigli di Amministrazione di Enel, Enav, Eni e Leonardo, il governo ha effettuato una prima decisiva mossa in vista delle assemblee degli azionisti di maggio, che dovranno ratificare i nuovi board aziendali. Le conferme: Descalzi e Cattaneo per Eni ed Enel. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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