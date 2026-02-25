Nuova tegola per Lollobrigida dubbi sul suo comitato tecnico-faunistico | per il Consiglio di Stato il ministro ha raggio d’azione illimitato

Il Consiglio di Stato ha stabilito che il ministro ha un “raggio d’azione illimitato” e che il ministero Masaf ha agito in modo contrario alla Costituzione. La decisione si basa su dubbi riguardo alla gestione del comitato tecnico-faunistico, che il ministro avrebbe controllato senza limiti. Un aspetto concreto riguarda le decisioni prese senza consultare apposite autorità, sollevando nuove polemiche sulla sua autonomia. La vicenda continua a far discutere tra gli esperti del settore.

Il ministro ha un "raggio d'azione illimitato", in più il suo ministero – il Masaf – avrebbe operato "in violazione degli articoli 70, 76, 97 e 113 della Costituzione". In pratica c'è il rischio che nel "sopprimere rappresentanti di intere categorie di soggetti, di disciplinare la composizione e la finalità stessa" del comitato tecnico-faunistico – da qui il "raggio d'azione illimitato" – Francesco Lollobrigida abbia operato in contrasto con la Carta. Una tegola per l'ex "cognato d'Italia". Perché ora l'organismo che punta a gestire, politicamente, la fauna selvatica in Italia, potrebbe chiudere i battenti.