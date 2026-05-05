Oristano chiude il dormitorio di via Alghero | stop al progetto

A Oristano il dormitorio di via Alghero ha chiuso definitivamente, nonostante i fondi stanziati per la sua realizzazione. La struttura, costruita per accogliere persone in difficoltà, ha avuto posti letto vuoti fin dall’apertura. Problemi tecnici e ostacoli infrastrutturali hanno impedito di rendere la struttura agibile e operativa, portando alla decisione di sospendere il progetto. La chiusura si inserisce in un quadro di difficoltà legate alla gestione e alla realizzazione delle strutture di accoglienza.

? Cosa scoprirai Perché i posti letto sono rimasti vuoti nonostante i fondi investiti?. Quali ostacoli tecnici hanno impedito l'agibilità della struttura di via Alghero?. Come hanno influito gli orari degli uffici sociali sulla scarsa affluenza?. Chi dovrà gestire ora il servizio dopo la rinuncia della Fondazione?.? In Breve Progetto aperto a metà febbraio con 8 posti letto per uomini fragili.. Comune e Plus hanno stanziato 20 mila euro per l'iniziativa.. Accesso limitato tra le ore 20:00 e le 21:30 tramite servizi sociali.. Gestione del servizio passa ora al Plus del distretto di Oristano.. La Fondazione Nostra Signora di Bonacatu ha restituito le chiavi del dormitorio di via Alghero a Oristano questo martedì 5 maggio 2026, ponendo fine a un esperimento durato solo due mesi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oristano, chiude il dormitorio di via Alghero: stop al progetto Notizie correlate Cantiere in ritardo di oltre un anno: nuova proroga al progetto da 2,5 milioni per il dormitorio dei senzatettoUn progetto di housing temporaneo e stazioni di posta a favore dei senzatetto che risulterebbe di grande aiuto per tante persone in difficoltà che... Leggi anche: Supermercato in zona agricola, il Tar dà ragione al Comune: stop al progetto